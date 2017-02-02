بقيادة "الحضري" مصر تتأهل لنهائي أمم إفريقيا

تغلبت على بوركينافاسو بركلات الترجيح

نجح منتخب مصر في حجز مكانه في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالغابون إثر تغلبه على نظيره منتخب بوركينا فاسو بركلات الترجيح (4-3) بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب "دانجوندجي" في أول مباريات دور نصف نهائي البطولة، تمكن المنتخب المصري من افتتاح التسجيل عن طريق نجمه محمد صلاح من تصويبة قوية بالدقيقة 66 وأدرك منتخب بوركينا فاسو التعديل في الدقيقة 73 عن طريق أريستيد بانسيه.

وفي ركلات الترجيح أبدع الحارس المصري عصام الحضري "٤٤ عامًا" في التصدي لركلتي ترجيح سجل لمصر رمضان صبحي وأحمد حجازي ومحمد صلاح وعمرو وردة وأضاع عبد الله السعيد فيما سجل لمنتخب بوركينا فاسو كلٌ من آلان تراوري وبانو دياوارا وياجو وأضاع الحارس هيرفي كوفي وبيرتران تراوري.

وينتظر منتخب مصر مواجهة الفائز من لقاء غانا والكاميرون في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.



