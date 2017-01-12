بـ4 درجات تحت الصفر.. "طريف" تستقبل "الشبط"

يستمر 26 يوماً وتشتد فيه البرودة وتكثر الرياح المفاجئة

أوضح الخبير الفلكي الدكتور عبدالله المسند، عبر قراءة نشرها من خلال صفحته على "تويتر"، أن محافظة "طريف" شمال السعودية، استقبلت موسم "الشبط" بدرجات حرارة منخفضة جداً؛ حيث سجلت فجر اليوم الخميس 4 درجات مئوية تحت الصفر.

وتَوَقّع خبراء "طقس" أن تتأثر أجواء المملكة ابتداء من شهر يناير الحالي بمنخفض جوي، قادماً من شمال إفريقيا محدثاً حالة من عدم الاستقرار ونشاطاً في الرياح السطحية، وتشكّل للسحب في قطاعات واسعة من السعودية، جالباً معه الأمطار للسواحل الشمالية الغربية والغربية، قبل بدء تأثيره على المناطق الداخلية.

يشار إلى أن "الشبط" قد دخل موسمه، أمس الأربعاء، بعد توديع "المربعانية"، والذي سيستمر لـ26 يوماً؛ حيث تشتد فيه البرودة ويكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار في أخذ جزء من الليل.