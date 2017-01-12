بعد محاولات سرقة سوق عفيف.. تحقيق في الملابسات وضبط مشتبه بهم

أوقفت شاباً ولاحقت رفاقه بعد رصدهم يتجولون داخله قبيل الفجر

أوقفت الجهات الأمنية بعفيف شاباً ضمن مجموعة كانت تتجول في السوق الداخلي بالمحافظة، مترجلين في ساعة متأخرة من الليل، حيث لاذوا بالفرار عند مشاهدتهم لإحدى الفرق الأمنية وتم ضبط أحدهم بعد مطاردة استمرت لأكثر من ساعة.

وتفصيلا، بحسب مصادر " سبق" فإن فرقا أمنية قد أخضعت السوق الداخلي في عفيف للمراقبة الدقيقة بعد تعرضه خلال هذا الشهر لعدة محاولات سرقة وتكسير لأبواب المحلات التجارية لذات الغرض، حيث رصدت الفرقة خمسة شباب مترجلين قبيل الفجر في شوارع السوق وأثناء عملية المتابعة مرت دورية أمنية مستقلة مع الشارع في عمل اعتيادي وحين مشاهدتها لاذوا بالفرار.

وتمكنت الفرقة من متابعتهم ولاذوا بأحد الجبال المحيطة بالحي وتمكنوا بعد قرابة الساعة من الملاحقة من ضبط أحدهم في حوش مهجور تسلل إليه داخل الحي المجاور.

وتم تسليمه لمركز الشرطة للتحقيق معه حول سبب وجوده في السوق في هذه الساعة وقد اتضح أنه مطلوب للشرطة وأحيل لهيئة الإدعاء والتحقيق، فيما يتم تعقب بقية المجموعة التي كانت ترافقه.

يذكر أن السوق الداخلي في عفيف قد تعرض لعدة محاولات سرقة كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث يعمد اللصوص لاختيار أكشاك البيع الصغيرة ضعيفة التحصين خاصة محلات الجوالات ويكسرون أبوابها ولكن أصحابها لم يتركوا فيها أي مبلغ مالي حينها، ويستغلون في ذلك عدم وجود حراسات وكاميرات مراقبة للسوق مع ضعف الإنارة.