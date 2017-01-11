بعد فيديو "قطة عناية أطفال مستشفى حائل".. مدير "الصحة" يوجه بالتحقيق

وثّقه مواطن وأظهر تجولها داخل القسم مما أثار تذمر المراجعين والمرضى

علمت " سبق" أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل وجه بالتحقيق مع المشرفين على قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى حائل، وذلك عقب توثيق أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر تجول قطة داخله، وهو ما أثار تذمر المراجعين والمرضى من كيفية دخولها في منطقة من المفترض أن تكون نظيفة ومعقمة!

ويتضح من الفيديو دخول القطة داخل المستشفى وتجولها بين الأسرّة والأدراج وتنقلها من مكان إلى آخر، في القسم دون متابعة أو اهتمام لمنع دخولها من أحد الأقسام الرئيسة في المستشفى، والتي تتطلب توفير الرعاية الكاملة للطفل؛ بحكم عدم اكتمال جهازهم المناعي، والتي تتطلب أن تكون نظيفة ومعقمة؛ لضمان عدم انتقال العدوى إليهم ممن يعملون على رعايتهم .