بعد فيديو استباحة الطريق .. مرور الرياض يُطيح بالمفحطين المتهورين

روّعوا المارة وكادوا أن يتسبّبوا في حوادث عدة .. وتمّ إيداعهم التوقيف

تمكّن مرور الرياض عبر شعبة السير ممثلة في قسم البحث والتحرّي، من القبض على قائدي السيارات الذين ظهروا في مقطع فيديو انتشر لهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وهم يمارسون "التفحيط" على امتداد طريق الملك خالد؛ حيث قاموا بترويع سالكي الطريق وكادوا أن يتسبّبوا في حوادث مرورية عدة.

ووفق مرور الرياض، فقد تمّت متابعة المقطع ورصد جميع المركبات الظاهرة، وفي ضوئه تمّ جمع المعلومات عن قائدي تلك المركبات حتى تمّ - بفضلٍ من الله - القبض عليهم جميعاً، وتمّ إيداعهم التوقيف؛ تمهيداً للتحقيق معهم ومن ثم عرضهم على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الأحكام الخاصّة بهم التي تقضي بإيقافهم المدة المقرّرة، وتحرير المخالفات المرورية المستحقة عليهم.

وحذّرت الإدارة العامة للمرور كل متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات، وتؤكّد أنها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالف وتحقّق الهدف المنشود ألا وهو السلامة العامة للجميع.