بعد ساعات من إطلاقه .. عدد المسجّلين في "حساب المواطن" يتجاوز 600 ألف

"العمل": لا توجد أفضلية لمَن يسجّل أولاً .. عملية مستمرة وليست لها فترة محدّدة

تجاوز عدد المسجلين في برنامج "حساب المواطن" خلال الساعات الماضية 600 ألف مواطن ومواطنة.

وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن" قد أُطلقت، مساء أمس، عبر الرابط: https://ca.gov.sa ويقوم المتقدّم بالتسجيل في البرنامج عبر إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم جوّال؛ حيث يتمكّن المواطن بعدها من تعبئة نموذج التسجيل الذي يتضمّن بيانات المتقدّم الشخصية وبيانات العمل والدخل والحساب البنكي وغيرها من البيانات.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أكّدت أن عملية التسجيل في برنامج "حساب المواطن" لا توجد فيها أسبقية أو أفضلية لمَن يسجّل أولاً، وأن مرحلة التسجيل ستكون متاحةً عبر بوابة إلكترونية مخصّصة للبرنامج تتيح التسجيل خلال الـ 24 ساعة، وستكون مستمرةً وليست لها فترة محدّدة.

يُشار إلى أن "حساب المواطن" برنامج وطني أُنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، التي قد تتسبّب في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

يهدف هذا البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة؛ حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحوّل مباشرة للمستفيدين المستحقين.