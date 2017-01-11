بعد زيارة مفاجئة.. وزير الصحة يشيد بمستشفييْ الملك عبدالعزيز والملك فيصل

تحسن ملموس في الأداء منذ تولي "المؤنس" دفة المسؤولية

شكرَ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مدير صحة الطائف، صالح بن سعد المؤنس والعاملين معه بإدارته، بعد إطلاعه على التجديدات التي شهدها مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمحافظة، مُلتقطاً صورة بجواله لذلك، ومُسجلاً عبارة الشكر ومن ثمَ بعثها على مدير صحة المحافظة.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قد فاجأ عصر اليوم ثلاثة منشآت طبية في الطائف بزيارة خاطفة، كان في معيته نائب وزير الصحة حمد الضويلع، استهلها أولاً بتفقده مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، واطلع على التجديدات التي يشهدها المبنى، كذلك الخدمات المقدمة، ثم توجه مروراً على مركز صحي وسط المدينة المناوب ، وكذلك قيامه بزيارة لمجمع الملك فيصل الطبي .

وكان في استقبال وزير الصحة، مساعد مدير صحة الطائف للطب العلاجي الدكتور احمد الزايدي، والدكتور خالد الثمالي مدير مجمع الملك فيصل الطبي، حيث اثنى وزير الصحة على ما لمسهُ من جهود للعاملين، وما وجده من تطوير واضح في الخدمة المقدمة للمراجعين.

وكانت قد شهدت صحة الطائف تحسن ملموس وكبير في الخدمات الصحية منذ تولي الصيدلي صالح المؤنس دفة صحة الطائف، وما يوليه من جهود كبيرة وخصوصاً في الميدان من خلال جولاته المستمرة في كافة المرافق الصحية الداخلية والخارجية، ومعالجة أي قصورٍ كان، وتقديم كافة الخدمات، وتذليل الصعاب امام المواطنين، مما كان له أثر كبير وملموس في الجودة والخدمة المقدمة.