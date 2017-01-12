بعد تراجع 9 سنوات.. "الأخضر" يقفز للمرتبة 48 في تصنيف الفيفا

حلّ بالمركز الخامس آسيوياً بعد إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان

افتتح الأخضر السعودي العام 2017 بالتقدم إلى المركز 48 في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر يناير لعام 2017.

وحصد الأخضر 641 نقطة، علماً بأنه كان في المركز 54 الشهر الماضي، ويعتبر المركز 48 أفضل مركز للأخضر منذ ديسمبر 2008 الذي حلّ فيه في نفس المركز 48.

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية، حيث تصدّر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم أستراليا ثم اليابان.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرّت الأرجنتين في المركز الأول، ثم البرازيل ثانياً، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.