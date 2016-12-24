بعد بلاغ مواطن.. "التجارة" تضبط 87 طناً من الأسماك الفاسدة بالشرقية

قبل توزيعها بالأسواق

ضبطت فرق "التجارة" 87 طناً من الروبيان والأسماك الفاسدة قبل توزيعها بالأسواق، فيما احتجزت 2700 علبة تم تزوير تاريخ صلاحيتها، وذلك بعد بلاغ مواطن.

وانتهت الوزارة من إتلاف السلع الفاسدة بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، فيما تم استدعاء مسؤولي المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات بحقها.