بعد إيقاف النزيف.. "فهد الطبية" تستقبل نزيلة "السرير9 عناية" بتبوك

الإخلاء الطبي تولى نقلها.. و "سبق" عرضت مناشدة زوجها للوزير

أكدت الشؤن الصحية بمنطقة تبوك أنه تم نقل المنومة التي نشرت "سبق" تقريرا عنها بعنوان "مواطن بتبوك مناشداً وزير الصحة: ألقِ نظرةً على سرير "9" بالعناية"، إلى مدينة الملك فهد الطبية بعد أن أجرى الفريق الطبي لها تدخلا جراحيا عاجلا بمستشفى الملك خالد بتاريخ 23-3-1438هـ قبل نقلها لإيقاف النزيف.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بصحة تبوك عطاالله العمراني لـ "سبق" إن المريضة تم استقبالها بقسم الطوارئ مصابة بنزيف داخل المخ ناتج عن انفجار تمدد شرياني بالجهة اليسرى تحت الأم العنكبوتية وأدخلت لقسم العناية المركزة بتاريخ 17-3-1438هـ .

وأضاف أن هذه الحالة تحتاج إلى نقلها إلى مركز متخصص فقد تم التنسيق لتحويلها إلى أحد المستشفيات المتخصصة وتم قبول الحالة بمدينة الملك فهد الطبية بتاريخ 23-3-1438هـ والتنسيق لنقلها بالإخلاء الطبي عن طريق إدارة التنسيق الطبي وأهلية العلاج بالمنطقة وتم نقلها إلى مدينة الملك فهد الطبية بالإخلاء الطبي صباح يوم أمس السبت.