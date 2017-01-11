بعد إدانته بتقبيل عاملة بالقوة.. بريطاني يذبح نفسه في المحكمة

كشفت صحيفة "الإندبندنت" أن مواطنًا بريطانيًّا أقدم على ذبح نفسه في إحدى المحاكم؛ وذلك بعد النطق بحكم إدانته بالاعتداء الجنسي بتهمة تقبيل مساعدة في أحد المحال عنوة.



وأضافت الصحيفة بأن لوكاس روبرت باولوسكي، البالغ من العمر (33 عامًا)، اعتدى جنسيًّا على فتاة في 30 أكتوبر، وكان في انتظار النطق بالحكم في قضيته اليوم، وعندما أدين استخرج سلاحًا، وقطع رقبته، وفقد الكثير من الدماء، وغاب عن الوعي، لكنه لم يلقَ حتفه.

