بسباعية.. الهلال يتصدر دوري درجة الشباب

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:

القادسية- العدالة "4 - 2"

النصر - الاتحاد "0 - 1"

الهلال - الفتح "7 - 2"

أحد - هجر "1 - 0"

الأهلي - الرائد "1 - 2"

الوحدة - الشباب "1 - 5".

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 - الهلال "14 نقطة"

2 - الشباب "14 نقطة"

3 - الاتحاد "10 نقاط"

4 - النصر "10 نقاط"

5 - القادسية "9 نقاط"

6 - الوحدة "9 نقاط"

7 - أحد "8 نقاط"

8 - الرائد "7 نقاط"

9 - الأهلي "7 نقاط"

10 - هجر "6 نقاط"

11 - العدالة "4 نقاط"

12 - الفتح "نقطة واحدة".