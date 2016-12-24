بسباعية.. الهلال يتصدر دوري درجة الشباب

أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية- العدالة "4 - 2"
النصر - الاتحاد "0 - 1"
الهلال - الفتح "7 - 2"
أحد - هجر "1 - 0"
الأهلي - الرائد "1 - 2"
الوحدة - الشباب "1 - 5".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال "14 نقطة"
2 - الشباب "14 نقطة"
3 - الاتحاد "10 نقاط"
4 - النصر "10 نقاط"
5 - القادسية "9 نقاط"
6 - الوحدة "9 نقاط"
7 - أحد "8 نقاط"
8 - الرائد "7 نقاط"
9 - الأهلي "7 نقاط"
10 - هجر "6 نقاط"
11 - العدالة "4 نقاط"
12 - الفتح "نقطة واحدة".
أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز لدرجة الشباب، وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية- العدالة "4 - 2"
النصر - الاتحاد "0 - 1"
الهلال - الفتح "7 - 2"
أحد - هجر "1 - 0"
الأهلي - الرائد "1 - 2"
الوحدة - الشباب "1 - 5".
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - الهلال "14 نقطة"
2 - الشباب "14 نقطة"
3 - الاتحاد "10 نقاط"
4 - النصر "10 نقاط"
5 - القادسية "9 نقاط"
6 - الوحدة "9 نقاط"
7 - أحد "8 نقاط"
8 - الرائد "7 نقاط"
9 - الأهلي "7 نقاط"
10 - هجر "6 نقاط"
11 - العدالة "4 نقاط"
12 - الفتح "نقطة واحدة".