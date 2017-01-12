برعاية "سامرف".. "فطن" يحمي طلاب ينبع من "مخاطر الانحرافات"

برنامج يحوي مطبوعات وملصقات ومجسمات لعرض وتوثيق الأعمال

وجّه مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي جميع مدارس المحافظة بتفعيل خطة وبرامج ومسابقات برنامج "فطن" المعتمدة، ومراعاة التوقيت الزمني لها، وتكليف (مدرب/ة) للبرنامج في جميع مدارس -بنين وبنات- والمدارس الخاصة والعالمية ومدارس الهيئة الملكية لحضور الدورات التدريبية والعمل على نشر المبادرات والمسابقات بين الطلاب والطالبات لتمثيل المدرسة في المهرجان الفصلي أو الختامي للبرنامج والذي ترعاه شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة "سامرف".

وقال "العقيبي": "ما تَحقق من خلال البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات "فطن" في الفترة السابقة يجسد الحس الوطني العالي لدى أسرة التعليم على مختلف مهامهم، ويعزز دورهم في حماية المجتمع المدرسي والتعليمي من مخاطر الانحرافات الفكرية أو السلوكية، ويعمل على تطوير المهارات الشخصية والحياتية؛ معرباً عن شكره وتقديره لشركة "سامرف" على رعايتها ودعمها المستمر لهذا البرنامج".

وأشاد بدورها الوطني، كما شكر فريق "فطن" بالإدارة على جهودهم التي كان لها الأثر البالغ في نجاح المشروع؛ متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

من جانبها، أوضحت منسقة برنامج فطن حميدة محيسن الأحمدي أن فريق فطن قد أنهى حزمة من البرامج والفعاليات، وينظم حالياً مبادرات ومسابقات ضمن مساريْ "وطني انتمائي"، والمهارات الشخصية والاجتماعية.

وذكرت "الأحمدي" أن برنامج المسابقات يتضمن مسابقات التصوير الفوتوغرافي، والتصوير المفاهيمي "حكاية صورة"، بالإضافة إلى الرسم التشكيلي، والمشاريع الإلكترونية "أفلام".

وقالت: "البرنامج يشتمل على مطبوعات وملصقات ومجسمات تهدف إلى عرض وتوثيق أعمال الطلاب والطالبات في المدارس والتي تعبّر عن أفكارهم ودورهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم؛ مبرزين بذلك أهداف ورؤية برنامج فطن الذي يهدف إلى وقاية المجتمع من المهددات الأمنية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية".

وأضافت: "تم تشكيل لجان متخصصة لتحكيم المشاركات الواردة من المدارس حسب نوع المسابقة، وسيتم تكريم الأعمال الفائزة كل مرحلة على حدة، إضافة إلى المميزين في الحفل الختامي والمحدد يوم الأربعاء الموافق 2/ 6/ 1438هـ".