برشلونة يضع قدمًا في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا

في إطار ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة

وضع برشلونة قدمًا في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بفوزه الثمين خارج أرضه على مضيفه أتلتيكو مدريد، وذلك في اللقاء الذي جرت أحداثه على ملعب "فيسنتي كالديرون"، في إطار ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.



سجل هدفي النادي الكتالوني كلٌ من الأوروغواياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين 7 و33 وتمكن أتلتيكو مدريد من تقليص النتيجة عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان بالدقيقة 59 من زمن المباراة.

وسيتقابل الفريقان مجددًا يوم الثلاثاء المقبل في لقاء الإياب على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة.



