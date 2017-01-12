برشلونة يتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا

عقب تجاوزه عقبة ضيفه أتلتيك بلباو

ضمن برشلونة (حامل اللقب) وجوده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب تجاوزه عقبة ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "كامب نو" ضمن إياب دور ثمن النهائي للمسابقة.



وتناوب على تسجيل أهداف النادي الكتالوني كل من الأورغواياني لويس سواريز، الذي سجل هدفه الشخصي رقم 100 مع ناديه برشلونة خلال 120 مباراة خاضها في جميع المسابقات، والبرازيلي نيمار من علامة الجزاء، والأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة حرة ثابتة، وذلك بالدقائق (الـ36 والـ47 والـ77)، فيما سجل الهدف الوحيد للفريق الضيف لاعبه إنريك سابوريت بالدقيقة الـ51 من زمن اللقاء.



وجاء تأهل برشلونة بنتيجة المواجهتين المباشرتين، التي صبت لمصلحته بـ"4-3".



وبلغ ريال سوسييداد وألافيس وألكوركون لربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا بتعادل الأول مع مضيفه فياريال 1-1، والثاني مع ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بالنتيجة ذاتها، وفوز الثالث على مضيفه قرطبة 2-1.



وكان أتلتيكو مدريد أول المتأهلين إلى ربع النهائي رغم خسارته أمام ضيفه لاس بالماس 2-3 إيابًا؛ وذلك بعد فوزه 2- 0 ذهابًا.



ويختتم إياب الدور ربع النهائي اليوم بلقاءات سلتا فيغو مع فالنسيا، وإيبار مع أوساسونا، وأشبيلية مع ريال مدريد.

