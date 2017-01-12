برامج للوقاية من المخدرات بالاتفاق بين "اللجنة الوطنية" و" فهد الأمنية"

"الخليوي" سفيراً لمشروع نبراس

استقبل الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" عبدالإله بن محمد الشريف اليوم في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء توقيع اتفاق لتدريب مدربين للعمل في مجال الوقاية من المخدرات.



واصطحب الشريف الوفد الزائر في جولة على المعرض الدائم بالأمانة العامة، ومعارض الجهات الشريكة في مكافحة المخدرات، واستمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن المضبوطات ووسائل التهريب الحديثة وإحصائيات لأبرز العمليات التي تم إحباطها، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة المخدرات في المجال الوقائي والأمني.



وأكد اللواء الخليوي أن مشروع نبراس مشروع وطني وشعاع علم علينا مساندته لبلوغ أهدافه. مبيناً أن المخدرات هم وطني وعلينا واجب لازم بالتصدي لها، ورجال الأمن عليهم الدور الكبير في محاربة هذه الآفة الخطيرة، موجهاً رسالة إلى زملائه من رجال الأمن بأن يعي كل مسؤول دوره الوطني الملقى عليه في محاربة هذا الداء اللعين الذي يستهدف شبابنا، ومن أجل توفير بيئة خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية.



وأشاد الخليوي بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تلك الجهود المخلصة في مواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وقادتنا ومجتمعنا وشبابنا من كل سوء ومكروه.



من جهته رحب الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" عبدالإله بن محمد الشريف باللواء الخليوي وهنأه باختياره سفيراً لنبراس، مثنياً على جهود رجال الأمن وخصوصاً رجال كلية الملك فهد الأمنية التي تعد معقلاً أمنياً وعلمياً وصانعة الأبطال.



وأشاد الشريف بجميع الأجهزة الأمنية والجمركية وما تحققه من نجاحات وإنجازات كبيرة ومستمرة في إحباط عمليات تهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة منها، فخلال ثلاثة أعوام وأربعة أشهر تم ضبط وإحباط تهريب أكثر من (270) مليون حبة كبتاجون و(114) طناً من الحشيش المخدر.



وأضاف الشريف أن مشروع نبراس يعد تجسيداً لحرص الدولة -أعزها الله- على مواجهة تلك الآفة الخطيرة، حيث يشتمل مشروع نبراس على ثمانية برامج حيوية يتم تطبيقها في كل مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.



وثمن مبادرة اللواء سعد الخليوي بإقامة ملتقى تثقيفي لمنسوبي كلية الملك فهد الأمنية برعاية سعادته لنشر الوعي ضد آفة المخدرات بين أركان الكلية وطلابها، كما سلم " الشريف" مجموعة من إصدارات "نبراس" العلمية شملت أدلة وحقائب ودراسات ووثيقة مشروع "نبراس" والمنهج العلمي والتجارب الدولية والمحلية التي بنت عليها المشروع.