"بدون شك" يكشف قضية مستثمر احتال على مواطنين بملايين الريالات

ادعى امتلاكه لشركة محاماة واستشارات مالية بالبورصة العالمية

يناقش برنامج بدون شك هذا الأسبوع قضية اختفاء مستثمر بعد أن جمع ملايين الريالات من مجموعة من المواطنين الجاهلين بقوانين الاستثمار وبعد أن ادعى امتلاكه لشركة محاماة واستشارات مالية.

وقام "بدون شك" بالتواصل مع المستثمر الوهمي واستطاع التوصل للعديد من الملابسات التي كانت تكتنف القضية وكشف عن طريقة الاحتيال التي تعرض لها هؤلاء المواطنون الذين كانوا يحلمون بالثراء فانقلبت الدائرة ضدهم وخسروا رؤوس أموالهم.

يذكر أن برنامج بدون شك هو برنامج تثقيفي قانوني يسعى إلى حل القضايا قانونيا ويواجه المسؤولين لإيضاح الحقيقة وتقديم الحلول ويتبنى البرنامج قضايا أصحاب الحقوق ويسهم في إعادة حقوقهم إليهم قانونيا.

ويشارك في البرنامج المستشار فيصل الطايع والمستشار عبد العزيز الزامل ويعرض البرنامج كل خميس في الثامنة مساء ويعاد في الواحدة بعد ظهر السبت.