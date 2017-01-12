"بدر الراجحي": تشكيل لجنة استشارية تنسق بين الجهات ذات العلاقة بالأوقاف

قال عقب اجتماع "الغرف": دور الهيئة محوري والإجراء للتعاون وتفادي الازدواج

ترأس رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية ، بدر بن محمد الراجحي ،اليوم، اجتماع اللجنة العاشر ؛ ذلك بحضور أعضاء اللجنة الذي استضافته غرفة الإحساء ممثلة في لجنة الأوقاف.

وفي بداية الاجتماع ، رحب "الراجحي" بالأعضاء الجدد الذين انضموا حديثاً ، ثم بحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.

وعقب الاجتماع ، أكد "الراجحي" ،في تصريح صحفي، أن اللجنة تتطلع لتفعيل التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة العامة للأوقاف بعد إطلاقها واللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف، وقال: "الدور الذي تقوم به الهيئة دور مهم ومحوري سيسهم في تطوير هذا القطاع والارتقاء به وتعزيز أثره التنموي"، راجياُ أن تحقق الهيئة طموحات وتطلعات الواقفين والنظار ومن يرغبون في تأسيس أوقاف ، فهي أحد أهم الجهات التي ستعزز من دور الأوقاف في الإسهام في التنمية في هذه البلاد المباركة.

وزاد: "اللجنة أقرت تشكيل لجنة فرعية استشارية لتنسيق الفعاليات من مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية بين جميع الجهات ذات العلاقة في مجال الأوقاف تفادياً للازدواجية واستثماراً للجهود المبذولة وتوظيفها لخدمة هذا القطاع المهم".

وبين: "الاجتماع يأتي امتدادً للاجتماعات السابقة والتي عقدت في عدد من مناطق المملكة لاستكمال تنفيذ ومتابعة إستراتيجية اللجنة ومبادراتها التي وضعتها ؛ حيث عملت منذ تأسيسها على خدمة الأوقاف والعناية بها والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات التي تعترض طريقها، وكان لهذه الجهود كبير الأثر في أن تكون الأوقاف أحد القطاعات الحاضرة والفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلاد المباركة".

وأضاف "الراجحي" قائلاً: "حققت اللجنة خلال مسيرتها عدد من الإنجازات والنتائج التي تم استعراضها في الاجتماع العاشر للجنة ، وكان من أبرزها نشر ثقافة الأوقاف في المجتمع وخاصة في أوساط رجال وسيدات الأعمال والعمل على رصد وتشخيص واقع الأوقاف والعقبات التي تعترض طريقها، وطرح الحلول المناسبة لذلك كما تواصلت اللجنة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتنسيق والتكامل فيما بينها فيما يخدم مصلحة الأوقاف، وكان لهذه الجهود الأثر الكبير في إطلاق عدد من المبادرات والحراك في هذا المجال".

وأوضح: "كما عملت اللجنة على التنسيق بين لجان الأوقاف العاملة في الغرف التجارية في المملكة وتعزيز دورها في المجتمع لخدمة هذا القطاع المهم ، وأقرت تشكيل لجنة فرعية استشارية لتنسيق الفعاليات من مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية بين جميع الجهات ذات العلاقة في مجال الأوقاف تفادياً للازدواجية واستثماراً للجهود المبذولة وتوظيفها لخدمة هذا القطاع المهم، وستعمل اللجنة على تحديد الاحتياجات في هذا المجال وكذلك إيجاد قواعد بيانات لهذه الفعاليات يتم التعرف عليها من قبل المهتمين واستخلاص أبرز ما توصلت له من نتائج وتوصيات

وقدم "الراجحي" شكره لجهود أعضاء اللجنة في الدورة الأولى ، وأكد أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا توفيق الله ، ثم تكاتف جميع الزملاء وتعاون جميع اللجان ، مثمناً التسهيلات التي منحتها مجالس إدارة الغرف للجان الأوقاف ، ومعرباً عن شكره للمهندس خالد الصالح نائب رئيس غرفة الإحساء على استضافته لأعضاء اللجنة في مزرعته بحضور عدد من أعيان الإحساء والمشايخ ورجال الأعمال .

كما شكر لجنة الأوقاف بغرفة الإحساء على الجولة السياحية الوقفية لمعالم الإحساء البارزة والتي لاقت استحسان أعضاء اللجنة ؛ حيث تمت زيارة عدد من المدارس الوقفية وبعض المعالم الأثرية وبعض الجهات الخيرية ، وفي ختام تصريحه ثمن "الراجحي" لمجلس إدارة الغرفة وأعضاء لجنة الأوقاف جهودهم في ترتيب برنامج هذه الزيارة.