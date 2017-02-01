بثنائية.. سكري القصيم عالج جراحه على حساب الشباب

في افتتاح الجولة 17 من دوري جميل

ضاعف الفريق الكروي الأول بنادي التعاون جراح ضيفه الشباب، حينما أسقطه بثنائية دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع سكري القصيم رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع مستغلاً تعثر الرائد اليوم أمام الفتح، وتجمد الشباب عند رصيده السابق 25 نقطة في المركز الخامس.

الحصة الأولى

اتضح جلياً من تحركات عناصر التعاون أنهم عاقدون العزمَ لبلوغ مرمى حارس الضيف "منصور الجوهر" مبكراً، من خلال الربع ساعة الأولى، من أجل تعويض خسارتهم في الجولة السابقة أمام غريمهم التقليدي الرائد ومصالحة جماهيرهم.

شكلت تحركات الثنائي "أحمد الزين، ومحمد الصيعري"، إلى جانب تسديدات "سان مارتن".

استمر ضغط السكري المتواصل على مرمى الليث حتى الدقيقة 27 التي شهدت الهدف الأول للتعاون بعد تسديدة من رأس الصندوق الشبابي للصيعري بعد ارتطامها في القائم الأيمن لتستقر داخل الشباك كهدف أول.

بحث المدير الفني للشباب الوطني "سامي الجابر" عن تعديل النتيجة حينما دفع بـ"هتان باهبري" بدلاً من "صالح القميزي" في الزمن الأخير من الشوط الأول، لكن ذلك لم يحدث.

الحصة الثانية

بينما كان الشباب يبحث عن التعديل، ظل التعاون مهاجماً من أجل تعزيز هدفه الأول.

وسط المحاولات الشبابية تحصل الفريق على خطأ على رأس الصندوق التعاوني عند الدقيقة 63، تقدم لتنفيذه "حسن معاذ" الذي سدد كرة سهلة خارج الملعب.

أدرك المدير الفني للتعاون "جالكا" الخطر الشبابي فدفع بالمهاجم "موسى الشمري" بدلاً من "جهاد الحسين" لتعزيز خط المقدمة.

عند الدقيقة 78 ارتكب الحارس الشبابي "الجوهر" خطأً قاتلاً وفادحاً في محاولة المرور من القادم "الزين"، الذي بدوره مرر الكرة لـ"موسى الشمري"، الذي أرسل الكرة أرضية زاحفة داخل الشباك كهدف تأكيد بخطف النقاط الثلاث ومضاعفة جراح الشباب.