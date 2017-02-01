بالقوة الجبرية .. ضبط سعوديَّيْن سطوا على صيدليتيْن بخليج الرياض

تمّت متابعتهما ومحاصرتهما وأُلقي القبض عليهما في حي النظيم

ألقت شرطة منطقة الرياض - قبل قليل - القبض على سعوديَّيْن سطوا بالسلاح على صيدليتيْن في حي الخليج.

تفصيلاً؛ تلقت غرفة العمليات بدوريات الأمن بلاغاً من وافد (مصري الجنسية)، يعمل بإحدى الصيدليات، حول تعرُّض الصيدلية التي يعمل بها لسطو مسلح من قِبل شخصيْن سعوديَّيْن، فانتقلت الفرق لموقع الصيدلية، وتمّت متابعتهما ومحاصرتهما وإيقافهما بالقوة الجبرية والقبض عليهما داخل حي النظيم، وتسليمهما إلى مركز شرطة حي الخليج.