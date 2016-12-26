بالفيديو.. يضع نفسه في مواجهة الموت لينقذ طفلين

أظهر رجل تايلاندي رد فعل خيالي لا يصدق، خلال إنقاذه طفلين من مصير مروّع كان ينتظرهما، بعد أن اندفعت صوبهما سيارة بسرعة جنونية كادت تقضي عليهما.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الرجل التايلاندي يعمل ميكانيكياً في مدينة جامبي بجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وظهر الرجل وهو منهمك في تنظيف دراجة بخارية وظهره للطريق؛ إلا أنه انتبه لصوت السيارة، وعندما التفت خلفه وجد الطفلين في مسارها؛ فلجأ إلى عمله البطولي دون تفكير.

نهض الرجل بسرعة شديدة، وجذب الطفلين من مسار السيارة، وسقط بهما بعيداً عنها بسنتيمترات؛ برغم أن آخرين فكّروا في حياتهم فقط في نفس اللقطة.