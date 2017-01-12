بالفيديو.. مواطن يفسر عدم وصول المياه المحلاة لـ"رنية" ويطالب بالحماية

وثّق ما رآه متوقعاً أن ما يحدث بفعل العابثين والمخربين "إهدار الثروة الغالية"

وثّق مواطن بمحافظة رنية، الأسبوع الماضي، تسرب المياة المحلاة من الخط الناقل، على بُعد 40كم من المحافظة.

وذكر المواطن لـ"سبق"، أن محافظة رنية ما زالت تعاني من عدم وصول المياه المحلاة لأسباب وجود تدفق المياه من الخط الناقل على بُعد 40كم من المحافظة والذي يُتوقع أنه بسبب العابثين، والذي تضيع خلاله المياه بكميات كبيرة في الصحراء؛ مما يشكّل هدراً في المياه، تلك الثروة الغالية.

وأضاف: "يعاني أهالي المحافظة، أيضاً، من عدم وجود المقاول الرسمي الذي يجب أن يكون متواجداً قبل ضخ المياه إلى رنية لضمان العمل بشكل منظم لتوزيع المياه على المواطنين واستفادة الأهالي منها بشكل مستمر".

وطالَبَ سكان محافظة رنية، بحماية خطوط نقل المياه المحلاة من أيدي المخربين، وتشغيل الأشياب للاستفادة من هذا المشروع الضخم.