بالفيديو.. "معجزة" تنجي طفلاً من أسفل شاحنة

نجا طفل صيني في الثالثة من عمره من الموت بمعجزة، بعد أن دهست شاحنة مسرعة عربته التي كانت والدته تقودها.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، تظهر كاميرات مراقبة سيدة تدفع ابنها فوق عربته وتحاول عبور طريق في مدينة هوتشو الصينية، قبل أن تدهسه الشاحنة المسرعة ويختفي الطفل تحت عجلاتها.

وبعد لحظات قفز سائق الشاحنة ليسحب الطفل الذي تعرض لإصابات طفيفة ويعطيه لأمه، لكنها انهالت على السائق باللكمات والصفعات.

وقالت الشرطة إن السائق لم يلحظ الإشارة الحمراء، حيث كان مجهداً بعد ساعتين من القيادة، إلا أنه لم ينجُ من غرامة بقيمة 150 يواناً.