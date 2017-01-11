بالفيديو.. مطار الملك خالد في 2016 خدمات راقية وعطاء متجدد

العمل رصد جماليات المرافق في الصالات والممرات

بث مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عملا فنيا يُظهر الخدمات الراقية والعطاء المتجدد ،وجماليات المرافق الجديدة ، وأبرز منتجات 2016، وسلاسة العمل في الصالات الدولية والصالة الخامسة من خلال ممرات وإجراءات المسافرين ، والخدمات المقدمة لهم .



كما رصد أبرز التحسينات في المناطق الخارجية بدءا بالبوابة الخارجية للطريق الرئيسي المؤدي للمطار ، ثم المواقف الدولية والمحلية ، وكاونترات المغادرة ، وممرات القدوم ، والمطاعم والمقاهي هناك ، وكذلك مكاتب تأجير السيارات ، وأخيرا المناطق الأمامية قبل صعود الطائرة.