بالفيديو.. مطار الملك  خالد في 2016 خدمات راقية وعطاء متجدد

بث مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عملا فنيا يُظهر الخدمات الراقية والعطاء المتجدد ،وجماليات المرافق الجديدة ، وأبرز منتجات 2016، وسلاسة العمل في الصالات الدولية والصالة الخامسة من خلال ممرات وإجراءات المسافرين ، والخدمات المقدمة لهم .
كما رصد أبرز التحسينات في المناطق الخارجية بدءا بالبوابة الخارجية للطريق الرئيسي المؤدي للمطار ، ثم المواقف الدولية والمحلية ، وكاونترات المغادرة ، وممرات القدوم ، والمطاعم والمقاهي هناك ، وكذلك مكاتب تأجير السيارات ، وأخيرا المناطق الأمامية قبل صعود الطائرة.
العمل رصد جماليات المرافق في الصالات والممرات
بث مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عملا فنيا يُظهر الخدمات الراقية والعطاء المتجدد ،وجماليات المرافق الجديدة ، وأبرز منتجات 2016، وسلاسة العمل في الصالات الدولية والصالة الخامسة من خلال ممرات وإجراءات المسافرين ، والخدمات المقدمة لهم .
كما رصد أبرز التحسينات في المناطق الخارجية بدءا بالبوابة الخارجية للطريق الرئيسي المؤدي للمطار ، ثم المواقف الدولية والمحلية ، وكاونترات المغادرة ، وممرات القدوم ، والمطاعم والمقاهي هناك ، وكذلك مكاتب تأجير السيارات ، وأخيرا المناطق الأمامية قبل صعود الطائرة.