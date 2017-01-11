بالفيديو.. مرور الرياض يقبض على قائد الكروز في فيديو التفحيط

"المرور" يؤكد ردع كلّ مخالف ومتهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات

واصل مرور الرياض عبر شعبة السير ممثلة بقسم البحث والتحري؛ متابعة مواقع التفحيط بشوارع وطرق الرياض، ورصد مقاطع الفيديو المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي والتعرف إلى الأشخاص المطلوبين؛ حيث تم -بتوفيق الله- القبض على قائد السيارة شيفروليه "كروز- سعودي بالعقد الثاني من عمره"، الذي ظهر له مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط على طريق العروبة، بعدما نزع الصدام الخلفي ولوحات المركبة، مسببًا الخوف والذعر للآمنين على الطريق؛ حيث تم إيداعه التوقيف تمهيدًا للتحقيق معه وعرضه بعد ذلك على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الحكم الخاص به، والذي يقضي بإيقافه المدة المستحقة مع تحرير المخالفات المرصودة عليه.



وتحذر الإدارة العامة للمرور كلَّ متهاون يرتكب مثل هذه السلوكيات، وتؤكِّد أنَّها لن تتوانى في تطبيق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تردع كل مخالفٍ، وتحقق الهدف المنشود بإذن الله، ألا وهو السلامة العامة للجميع.