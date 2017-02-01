بالفيديو.. لحظة الهجوم على أسقف خلال قداس بكنيسة أمريكية

هاجَمَ رجل يرتدي زياً باللون الأبيض، أسقفاً ولَكَمَه في وجهه، خلال قداس بكنيسة كاثوليكية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وحسب شبكة "فوكس نيوز"؛ فقد كان الأسقف يؤدي قداساً في ذكرى وفاة لاعب البيسبول "روبرتو كليمنتي" الذي لَقِيَ مصرعه في حادث تحطم طائرة عام 1972، ونال الأسقف -البالغ من العمر 63 عاماً- ضربة قوية على حين غرة، تسببت في تراجعه إلى الوراء وسقوطه على المذبح أمام أكثر من 75 شخصاً.

وتَمَكّن رجال الشرطة من القبض على الرجل، وتم نقل الأسقف إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تَعَرّض لكسور في أسنانه.

وذكر الموقع أن سبب اعتداء الرجل -البالغ من العمر 48 عاماً- على الأسقف لم يُكشف بعد.