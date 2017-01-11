بالفيديو.. تعرّف على الأخطاء القاتلة عند كتابة السيرة الذاتية

​احذر.. "أفكّر خارج الصندوق" قد تكون سبباً في رفضك!

نشر موقع "بزنس انسايدر" في فيديو حديث، مجموعة من الوصايا والنصائح لمن يفكر في كتابة سيرته الذاتية بقالب رسمي واحترافية عالية، حيث بدأ الفيديو مذكراً بأن مديري التوظيف لديهم في المتوسط فقط ست ثوان لتكوين انطباع عام عن السيرة الذاتية للمتقدم للوظيفة، الأمر الذي يحث المتقدم على الإبداع أكثر في طريقة تقديم سيرته الذاتية.



وفي الفيديو المترجم أدناه مجموعة من النصائح أبرزها: عدم الاهتمام بالهوايات، أو العبارات المعلّبة من قبيل: "أنا متعاون".. "أعمل تحت ظروف الضغط المختلفة".. "أفكّر خارج الصندوق"، وغيرها.



كما جاء من الأخطاء الشائعة الحديث بصيغة الـ "أنا"، أو صياغة الوظائف القديمة بصيغة المضارع.