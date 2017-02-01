بالفيديو.. الممثل الأمريكي الشهير "توريس" يتعاطف مع المسلمين بارتداء الثوب والشماغ العربي

فيما تشهد أمريكا احتجاجات واسعة ضد حظر دخول مواطني 7 دول عربية ومسلمة

قام الممثل الأمريكي الشهير "توريس جيبسون​" بارتداء ملابس عربية "الثوب والشماغ" في مطار لوس أنجلوس؛ تعاطفًا مع العرب والمسلمين في تحدٍ لقرار الرئيس الأمريكي.

ويأتي تصرف "جيبسون" تعبيرًا عن وقوف الشعب الأمريكي إلى جانب المسلمين، ورسالة إلى أنهم محل ترحيب في أمريكا وضد القرار الذي أصدره "ترامب" بحظر بموجبه دخول مواطني 7 دول إسلامية لأمريكا مدة 90 يومًا.

ويرفض كثير من الأمريكيين قرار الرئيس "ترامب" الذي وصفوه بالعنصري، والذي قالوا فيه إنه يناقض المبادئ التي قامت عليها أمريكا، ورفعت خلال الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد لافتات في المطارات حملت عبارات: "كلنا مهاجرون"، و"مرحبًا باللاجئين".

https://www.youtube.com/shared?ci=zyzugghlmlM