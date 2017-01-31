بالصور.. مستهلكون يرصدون توصيلات كهربائية مغشوشة بالطائف

بعد ضبط "التجارة" كميات منها في بريدة.. ومطالب بسحبها

رصد عدد من المستهلكين انتشار التوصيلات الكهربائية المغشوشة التي ضبطت ‏الفِرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار مساء أمس مجموعة منها في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، حيث رصدوا انتشار هذا النوع من التوصيلات في عدد من المحلات المختصة ببيع الأدوات الكهربائية بمحافظة الطائف.

يأتي هذا فيما قاد تحذير وزارة التجارة منها بعض المواطنين لاكتشاف وجود هذه التوصيلات بمنازلهم بعد التحقق منها بحسب الطريقة التي كشفت عنها الوزارة في مقطع فيديو وضحت خلاله آلية التحايل التي يقوم بها المستوردون لترويج منتجاتهم المغشوشة.

وطالب المواطنون فرع الوزارة بمحافظة الطائف بالتدخل وسرعة تفتيش المحلات المختصة ببيع الأدوات الكهربائية وسحب هذه الأدوات المغشوشة لحماية المستهلكين من التلاعبات التي يقومون بها.

وكانت ‏الفِرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار في بريدة بمنطقة القصيم قد ضبطت مجموعة من القِطَع الكهربائية المغشوشة، ونشرت الوزارة مقطع ‏فيديو، يوضح آلية التحايل على المواصفات والمقاييس، ‏التي اتُّخذت لترويج المنتجات المغشوشة.