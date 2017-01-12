بالصور.. كمين محكم يطيح بعصابة التسعة.. يسرقون أرصدة شحن الجوالات

ضُبط بحوزتهم 1050 شريحة تحوي معلومات عن هويات و22 جهاز بصمة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من تسعة أشخاص يعملون على سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات، وتفريغها في شرائح اتصال مسبقة الدفع وبيعها في الأسواق.

وتفصيلاً، صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض بأنه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة لمكافحة جرائم التعدي على المال العام تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة من رصد عصابة تتكون من (ثمانية عناصر من الجنسية البنجلاديشية وتاسع هندي الجنسية)، قاموا بإعداد وكر كامل التجهيز لسرقة رصيد شحن شركات الاتصالات وتفريغها في شرائح اتصال مسبقة الدفع، وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية، وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

وأضاف: على إثر ذلك قامت القوة بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة؛ لدراسة القضية واتخاذ جملة من الإجراءات، أسفرت ولله الحمد عن تحديد مكان وجود جميع المتهمين وسط العاصمة الرياض، وإعداد أكمنة محكمة أسفرت عن القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود، حيث ضبط بحوزتهم 1050 شريحة اتصال تحوي معلومات عن أرقام هويات، وعدد 22 جهاز بصمة و55 قارئ بيانات وشحن وكمية كبيرة من أجهزة الهاتف الجوال.

وتابع: تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وسُلّموا للمركز المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.