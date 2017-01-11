بالصور.. فتاة حيّرت الأمن المصري لسنوات وسقطت بـ"الصدفة"

بعدما حيّرت أجهزت الأمن لسنوات بالتنكر والتضليل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية نجاحها في القبض على أخطر زعيمة عصابة لسرقة المحلات التجارية في منطقة شرق القاهرة.

27 سرقة وتنكراً

وقال موقع "دوت مصر" الإخباري: اسمها سناء صلاح في العشرينيات؛ لكنها عتيدة في الإجرام، ونجحت في الإفلات من أجهزة الأمن لسنوات؛ مستخدمة طرقاً جديدة في التنكر والتضليل؛ لكنها في النهاية سقطت بطريقة غير متوقعة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية نجاحها في القبض على أخطر زعيمة عصابة لسرقة المحلات التجارية بمدينة نصر والنزهة ومصر الجديدة شرق القاهرة، واعترفت بارتكاب 27 واقعة سرقة متنوعة بأسلوب استخدام المفك والتنكر لتضليل كاميرات المراقبة والهروب من عيون رجال الأمن.

سقوط غير متوقع

وحسب "دوت مصر"، فإن سقوط "سناء" تم بطريقة تقليدية وغير متوقعة؛ فخلال مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بشارع الميرغني، اشتبه ضابط الشرطة في إحدى السيدات وبحوزتها حقيبة بلاستكية سوداء اللون، وبإيقافها تَبَيّن أنها سناء صلاح (ربة منزل)، والتي سبق اتهامها في 9 قضايا، آخرها سرقة داخل وسائل نقل. وعُثر بداخل الحقيبة على مبلغ مالي قدره 31.400 جنيه، و105 آلاف وان كوري، و215 يوان صيني، وهاتف محمول، و2 مفك كبير الحجم، وباروكة شعر".

تضليل الكاميرات

وبمناقشتها عن المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل شركة في المنطقة بأسلوب كسر الباب، والتنكر باستخدام باروكة الشعر المضبوطة بحوزتها؛ بهدف تضليل أجهزة البحث في التوصل إليها من خلال كاميرات المراقبة، التي قد تكون رصدت تحركاتها. وعقب ذلك قامت بفك مفاصل الخزينة الخاصة بالشركة باستخدام المفكات المضبوطة بحوزتها، والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية.

لم تُكتشف

وتوصلت القوة الأمنية لصاحب الشركة المسروقة، وهو أيمن محمد، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وأفاد أنه لم يكن قد اكتشف السرقة بعد، وبمناقشة المتهمة تم التوصل لما ارتكبته من حوادث أخرى في ضوء ما أسفر عنه الفحص الأولى والأسلوب الإجرامي الذي تستخدمه.

اعترافات الزعيمة

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بأنها وراء ارتكاب 27 واقعة سرقة بذات الأسلوب بمناطق النزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر، من بينها سرقة مبالغ مالية وشاشات تلفزيون وكمبيوتر وملابس.

واعترفت المتهمة بقيامها بالتصرف في المسروقات بالبيع بمساعدة شقيقها حسن صلاح، لدى شخص آخر يدعى محمد خلف. وتم ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء في أقوال المتهمة أيداها، وأقرت المتهمة بإنفاقها المبالغ المالية التي حصلت عليها جراء تلك الحوادث على متطلباتها الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.