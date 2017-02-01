بالصور.. صحوة الفتح تضرب شباك الرائد بثلاثية

ابتعد عن المركز الأخير في دوري جميل

تغلب فريق الفتح الأول لكرة القدم على ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول سلبياً قبل أن يسجل الفتح ثلاثة أهداف متتالية عبر "توفيق بوحيمد، وحمدان الحمدان، وحمد الجهيم" في الدقائق "٥٥، ٧٥، ٨٦"، فيما جاء هدف الرائد الوحيد عن طريق "صالح الشهري" في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأبعد هذا الانتصار فريق الفتح عن المركز الأخير؛ حيث صعد للمركز الحادي عشر بـ١٤ نقطة، فيما جاء الرائد ثامناً بتسع عشرة نقطة.