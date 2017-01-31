بالصور.. "سبق" ترصد تدني مستوى النظافة في مسلخ عفيف الوحيد

أحد المسؤولين عنه برر ذلك بـ "الزحام الشديد"

رصدت عدسة "سبق" تدني مستوى النظافة في مسلخ الأنعام الوحيد في محافظة عفيف، وسط تذمر عدد من مرتاديه واتجاه آخرين للمسالخ العشوائية في بعض المواقع وحظائر الأغنام القريبة.

وتبين خلال الجولة الميدانية لمحرر الصحيفة انتشار بقايا البهائم المذبوحة داخل موقع السلخ، والدماء تغطي أرضية العمل، وزحام كبير رغم سعي العاملين فيه للترتيب والإنجاز دون تأخير أحد.

كما رصدت كاميرا "سبق" عدم تنظيف ماكينة تقطيع اللحوم الكهربائية، وترك بقايا اللحوم عالقة في المنشار مع تكرار استخدامها في كل مرة للتقطيع دون تنظيف، كذلك عدم ارتداء بعض العاملين غطاء الرأس، وعدم استخدام الكمامات أثناء مباشرة السلخ، وعدم الاهتمام بنظافة اليدين بشكل جيد من بعضهم بعد الانتهاء من تنظيف الأمعاء والعودة لمواصلة تقطيع اللحم.

بدوره برر أحد العاملين المسؤولين في المسلخ عند سؤاله عن هذه الملاحظات بـ "الزحام الشديد" وأن عدد الجزارين في الموقع تسعة أشخاص فقط، وبادر فور علمه بوجود الصحافة لسكب الماء لإزالة الدماء ومحاولة التنظيف حتى مغادرة المحرر الموقع.