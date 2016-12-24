بالصور.. دوريات المجاهدين بنجران تكشف ٤ مصانع للعرق المسكر

​القبض على العمالة المشغلة وضبط "986" لتراً من الخمور

كشفت دوريات القطاع الأوسط للمجاهدين، مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين بمنطقة نجران، عن أربعة مصانع لصناعة العرق المسكر في مواقع متفرقة تقع بمزارع بحي الغويلا، وفي حي العريسة، تديرها عمالة وافدة، وذلك بعد مراقبة المواقع وجمع كافة الأدلة.

وأوضح الناطق الإعلامي بفرع المجاهدين "عامر آل عجيم" لـ"سبق"، أن دوريات القطاع الأوسط للمجاهدين بالمنطقة، مدعومة بدوريات طوارئ المجاهدين، تمكنت من كشف أربعة مصانع لتصنيع العرق المسكر، تصل الكمية المضبوطة بها إلى "986" لتراً.

وأضاف أنه تم القبض على العمالة الأجنبية التي تمتهن التصنيع والترويج للمسكر.

وأكد "آل عجيم" أنه تم تسليم المقبوض عليهم برفقة المضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.