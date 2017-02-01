بالصور.. النيران تلتهم مستودعًا للتمور في "دحو بيشة"

تسببت في إتلاف قرابة 500 طن

التهمت النيران أمس الأول مستودعًا للتمور تابعًا لأحد المواطنين بمركز الدحو التابع لمحافظة بيشة حيث أتلف قرابة 500 طن من التمور.

وتسبب تماس كهربائي في نشوب حريق في مستودع لتمور تابع لمواطن بمركز الدحو, حيث أتت النيران على ما يقارب 20 ألف كرتون من التمور ما يعادل 500 طن, وتسببت بخسائر فادحة للمواطن الذي يعد التمور مصدر رزقه الوحيد ويعول ثلاث أسر وظروفه المادية صعبة.

