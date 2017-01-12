بالصور.."النقل" تفتتح توسعة طريق الملك عبد العزيز بـ "الدرعية"

كان يشهد كثافة مرورية ..ويعد الشريان الرئيس لمدخل المحافظة

عبدالله النحيط: تفتتح وزارة النقل اليوم توسعة تقاطع طريق الملك عبد العزيز بالدرعية مع طريق الملك خالد والذي سيوفر مدخلا إضافيا لمحافظة الدرعية عن طريق الدوران من خلال هذا التقاطع، والذي كان يشهد في السابق كثافة مرورية عالية ويعد الشريان الرئيس لمدخل محافظة الدرعية.

ويأتي افتتاح توسعة تقاطع طريق الملك عبد العزيز بالدرعية مع طريق الملك خالد بمتابعة من وزير النقل وإشراف من وكيل الوزارة للمشاريع وإدارات الطرق.

وكان لمحافظ الدرعية متابعة مستمرة أثناء تنفيذ العمل حيث تشهد المنطقة نهضة عمرانية عالية وتشييدا كبيرا لمجمعات تجارية ومناطق سياحية تستلزم توفير المزيد من البنية التحتية الملائمة لها.

وقد روعي أثناء تنفيذ المشروع تطبيق أعلى المواصفات التي تضمن جودة المواد ومهارة التنفيذ وسلامة الطريق.