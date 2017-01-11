بالصور.. "الأخضر" يواصل تحضيراته لتصفيات كأس العالم

من خلال جرعة تدريبية في أبو ظبي وبحضور "عزت"

تصوير- يزيد الضويحي: وسط حضور ومتابعة رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، عادل عزت، استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء برنامجه التدريبي بحصة تدريبية صباحية على ملعب القوات المسلحة بأبوظبي ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر استعداداً للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.



وعمد المدير الفني، بيرت فان مارفيك، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء يوم أمس أمام منتخب سلوفينيا، حيث أجروا مجموعة من التمارين الاسترجاعية برفقة المعد البدني، فيما أجرت المجموعة الثانية تمارين اعتيادية بدأت بالجري حول الملعب ثم نفذت مجموعة من التمارين اللياقية، بعدها مربعات صغيرة باستخدام الكرة ركزت على تناقل الكرة السريعة، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمة على منتصف مساحة الملعب.



وشارك اللاعب سلمان المؤشر في التدريبات الجماعية مع زملائه، فيما اكتفى اللاعب سامي النجعي بتمارين خاصة من الجهاز الطبي لشعوره بألم في العضلة الضامة.