40 باحثة في مؤتمر تاريخ العلوم التطبيقية والطبية عند العرب والمسلمين

تنظمه جامعة الإمام لإبراز العمق التاريخي والحضاري

كشف وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور محمد بن سعيد العلم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول لـ"تاريخ العلوم التطبيقية والطبية عند العرب والمسلمين" عن مشاركة 40 باحثة من داخل المملكة وخارجها ضمن أكثر من 100 مشارك اعتمدت اللجنة العلمية أعمالهم وفق الضوابط والمعايير المعلنة.

وبين الدكتور "العلم" عقب ترأسه اجتماع اللجنة التحضيرية بحضور رؤساء اللجان العاملة أن المؤتمر ينطلق مطلع جماد الآخرة وفق توجيهات مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل، ويهدف إلى تحقيق غايات رؤية المملكة 2030م عبر تفعيل اتجاهاتها نحو إبراز العمق التاريخي للملكة بوصفها ارتكاز رئيس للفعل الحضاري عربياً وإسلامياً على مر العصور، مؤكداً حرص "أبا لخيل" على نجاح المؤتمر ودعمه، ومتابعته المستمرة له.

وناقش اجتماع اللجنة التحضيرية مجريات العمل لدى اللجنة العلمية برئاسة الدكتور سعد القرني عميد معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية، الذي أكد اكتمال تحضيرات الأعمال المشاركة والانتهاء من فرزها وجدولتها وتصنيفها وفق محاور المؤتمر على ضوء الضوابط المعتمدة، مبيناً ما حظي به المؤتمر من إقبال كبير ومشاركات واسعة واهتمام تخصصي مميز من مختلف بلدان العالم.

واستعرض الاجتماع جملة من المحاور بينها برنامج حفل الافتتاح والمعرض المصاحب ومقر انعقاد المؤتمر، وبرنامج الترجمة واعتماد الهوية الرئيسية للمؤتمر ونحوها، مؤكداً على أهمية أن يخرج المؤتمر بالصورة التي تليق بالمنجز العربي والإسلامي في مجالي العلوم التطبيقية والطبية، ومدى الإسهام الكبير الذي قدمتاه للبشرية في هذين الحقلين، مستحضراً ضرورة تحقيق النجاح المنشود الذي يوازي مكانة المملكة القيادي والريادي في إبراز وخدمة المكتسبات العلمية العربية والإسلامية ماضياً وحاضراً.