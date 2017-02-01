باتريس للاعبي النصر: أثق في قدراتكم.. وسأحضر هذه المباراة مشجعاً

وقع العقد الرسمي.. وحضر التدريب

قال المدير الفني لفريق النصر الكروي الأول الفرنسي باتريس كارتيرون إنه فخور بتدريب النصر هذا الفريق الكبير والذي له مكانته وسمعته الكروية محلياً وقارياً وعالمياً. وأضاف: سأبذل كل ما أستطيع من خبرات للرقي بمستوى النصر وتحقيق أفضل النتائج.



جاء ذلك في أول لقاء له مع لاعبي النصر بعد نهاية تدريب الليلة وبحضور رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر وعضو هيئة أعضاء الشرف الأمير عبدالله بن تركي بن ناصر.



وأضاف باتريس قائلاً: أعرف النصر وتابعت له عدة مباريات وأعرف أن به نجوماً قادرين على قيادة فريقهم ليكون في مقدمة الفرق في كل المنافسات وهم جميعاً سيكونون محل اهتمامي.



وقال إن وجود مدرب جديد فرصة للجميع للبذل والعطاء وإثبات الوجود، مشيراً إلى أن المدرب بدون اللاعبين لا شيء والنتائج في المرحلة القادمة هي مطلبنا، وأتمنى لكم التوفيق في مباراة الخليج التي سيقودها فنياً المدرب تيو وأنا سأكون المشجع الأول لكم في هذه المباراة.



وكان الأمير فيصل بن تركي قد رحب في بداية اللقاء بالمدرب، مؤكداً على الثقة الكبيرة بقدراته الفنية لقيادة النصر لأفضل النتائج، مبيناً سموه أنه سيتولى مهامه رسمياً بعد مباراة الخليج، ولديه فكرة وانطباع كامل عن الفريق، متمنياً سموه له ولنجوم النصر التوفيق الدائم.



وحضر المدرب باتريس جانباً من تدريب الفريق مساء اليوم والذي اشتمل على جوانب لياقية متنوعة طبق بعدها المدرب تيوبراجا عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة كروية على كامل الملعب. في حين بدأ راكان الشملان تمارين التوازن للركبة وتدريبات متنوعة على أرض الملعب إلى جانب عبدالعزيز الجبرين وحسين شيعان.



من جهة ثانية وقع الأمير فيصل العقد الرسمي مع المدرب باتريس والذي يمتد حتى نهاية الموسم مع أفضلية للنصر للتجديد.

