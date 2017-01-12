انفجار ماكينة رش الحشرات يحرق سيارة بلدية ظلم ويرعب السكان.. قائدها هرب من الموقع

انحرفت من مسارها واصطدمت بجدار محاذ.. وأتت النيران عليها بالكامل

تسبب انفجار ماكينة رش الحشرات بسيارة بلدية ظلم شرق محافظة الطائف، في رعب سكان الحي الشمالي بالمركز، وجعلهم يخرجون من منازلهم لاستطلاع الأمر، فيما اندلعت النيران بكامل السيارة وإتلافها، بينما هرب قائد المركبة المقيم من الموقع مرعوباً من هول الحادثة، حيث اصطدمت بإحدى الأسوار المحاذية للطريق بعد انفجار ماكينة الرش.



وفي التفاصيل، سمع أهالي الحي الشمالي بظلم قبل قليل، صوت دوي انفجار شديد، وعند خروجهم وجدوا مركبة تابعة لبلدية ظلم، مخصصة لرش ومكافحة الحشرات، والنيران تندلع بها، حيث أبلغوا فرق الدفاع المدني التي حضرت للموقع وقامت بإخماد النيران المشتعلة بالمركبة، إلا أن ذلك لم يمكن الفرق من اللحاق بأجزائها كونها تحمل مواد بترولية أدت لسرعة اشتعال النيران بها وإتلافها بالكامل.



وتزايدت مخاوف الأهالي من توقف عمليات رش الحشرات والبعوض بعد الف المركبة الوحيدة بالبلدية التي تعمل بها منذ فترة طويلة بعد تعطل السيارة الأخرى المخصصة للرش، مطالبين الجهات المعنية بسرعة توفير مركبة لرش البعوض الذي ينتشر بالمركز على الرغم من عمليات الرش المستمرة منذ وقت سابق ولم تجدِ نفعاً لكثرة البعوض.

