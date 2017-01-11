انفجار شديد يهز أرجاء مدينة جلال آباد شرق أفغانستان

بعد مقتل 5 دبلوماسيين إماراتيين وإصابة حاكم قندهار

هزّ انفجار قوي مدينة جلال آباد، عاصمة إقليم "ننجارهار" شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وتشير تقارير أولية إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، زُرعت على جانب طريق؛ لاستهداف مركبة للشرطة.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا، فيما ذكر مسؤول أنه تم تفجير العبوة بالقرب من فندق في المدينة.

ووفق "الألمانية" لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعدُ عن الحادث.

يأتي ذلك بعد أن شهدت العاصمة كابول وإقليما هلمند وقندهار جنوب البلاد سلسلة من الهجمات الدامية، أمس الثلاثاء، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في كابول، لكنها لم تعلن مسؤوليتها عن انفجار قندهار، الذي أسفر عن مقتل خمسة من الدبلوماسيين الإماراتيين وإصابة سفير الإمارات وحاكم قندهار.