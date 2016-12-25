بالصور.. انطلاق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي بسجون جدة

يحتوي على مشغولات حرفية وفنية من أعمال السجناء

(تصوير: مشعل الزهراني): بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأهلية، وبالتزامن مع إدارات السجون بالسعودية ودول الخليج العربي، أطلق مدير السجون بمحافظة جدة، العميد مانع بن عبدالله العتيبي، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس بسجون جدة، وافتتح المعرض المصاحب الذي أقامته عدد من الجهات في "الرد سي مول"، والذي يحتوى على مشغولات حرفية وفنية من أعمال السجناء.



ابتدأت الفعالية بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة ترحيبية لمدير محافظة سجون جدة، أعلن خلالها انطلاق أسبوع النزيل الخليجي 2016، أعقبها كلمة للجنة الوطنية لرعاية السجناء، ثم تقديم عرض مرئي عن الخدمات المقدمة للنزيل والمفرج عنهم وأسرهم، بعدها تم تكريم الشركاء والرعاة قبل بداية الجولة على المعارض المصاحبة التي احتوت على العديد من المشغولات الحرفية والفنية للسجناء، وشهدت إقبالاً كبيرًا من قِبل الزوار.



وتهدف حملة النزيل الخليجي إلى نشر ثقافة احتواء ورعاية النزلاء والنزيلات بين أوساط المجتمع، وضرورة مساهمة المجتمع بمؤسساته كافة في العملية الإصلاحية، وإعادة دمج النزلاء والنزيلات في المجتمع من خلال الرعاية اللاحقة، وأخيرًا أسرة النزيل ضحية بلا ذنب ومن الخطأ أن تكون كذلك.



وتستهدف حملة أسبوع النزيل الخليجي الموحد كبار الشخصيات ورجال الأعمال، والشركات والبنوك، والموظفين في القطاعات الحكومية، والعاملين في المؤسسات الخيرية، والعاملين في القطاع التعليمي، وفئة الشباب في المدارس والكليات والجامعات، وشرائح المجتمع كافة.

