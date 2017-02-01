انطلاق سباق الخيل الـ16 على كأس ودروع "المالية" و"اللجنة التنفيذية" غداً

​على ميدان نادي الفروسية بجدة

يقام عصر غد الخميس على مضمار السباق بطريق عسفان بمحافظة جدة؛ حفل سباق الخيل السادس عشر، على كأس ودروع وزارة المالية، ودروع اللجنة التنفيذية، برعاية مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة "علي بن سعيد آل مقبول"، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية وملاك الخيل ومحبي وعشاق رياضة الفروسية.

يبدأ الحفل في تمام الساعة الثالثة عصراً، ويتكون السباق من ستة أشواط على النحو التالي:

الشوط الأول: للخيل المستوردة ربحت من 0-3 سباقات، عمر 3 سنوات، وأكثر مسافة 1600م على درع اللجنة التنفيذية.

الشوط الثاني: للخيل العربية ربحت من 0-3 سباقات، عمر 3 سنوات، وأكثر مسافة 1600م على جائزة النادي التقديرية.

الشوط الثالث: لخيل الإنتاج ربحت من 0-3 سباقات، عمر 4 سنوات، وأكثر مسافة 1400م على درع وزارة المالية.

الشوط الرابع: لخيل الإنتاج لم تربح، عمر 4 سنوات وأكثر، لمسافة 1400م على درع وزارة المالية.

الشوط الخامس: لخيل الإنتاج مفتوح، عمر 4 سنوات وأكثر، المسافة 2000م على درع وزارة المالية.

الشوط السادس: للخيل العربية إنتاج مفتوح، عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 1200 على كأس وزارة المالية.