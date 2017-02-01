انطلاق الفعاليات الثقافية للجنادرية.. غداً

تشمل استضافة كوكبة من المفكرين والمثقفين

يبدأ البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة "الجنادرية 31"، غداً الخميس، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض.

ويحرص المهرجان سـنوياً علــى استضافة كوكبة من المفكرين والمثقفيــن والمثقفــات من مختلف دول العالم؛ للمشاركة في البرنامــج الثقافــي الذي يعده المهرجان، ويعدّ منبــراً مــن منابــر الفكــر التــي تحظــى بالاعتبــار والتقديــر لرزانــة الموضوعــات واتزانهــا وملامســتها للهــم الإنســاني المشــترك، بعيــداً عن الزوابــع والخلافات، وتواكب الأحــداث والتطــورات فــي الداخــل والمحيــط الإقليمــي والعالمــي.

وبهذه المناسبة، رحّب الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بضيوف المهرجان، كما رحّب بمشاركة جمهورية مصر العربية الشقيقة ضيف شرف المهرجان لهذا العام بوصفها إحدى إضافات المهرجان الوطني هذا العام، التي يتم خلالها التعرف على ثقافات وتراث الدول الشقيقة والصديقة، وامتداداً للتقليد الذي ينهجه المهرجان سنوياً. وأوضح سمو وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، أن مهرجان هذا العام يحمل الكثير من الفعاليات في برنامجه الثقافي من محاضرات وندوات وأمسيات وأنشطة ثقافية منوعة في مختلف الجوانب الإبداعية، إضافة إلى ما سيقدم للزوار في الجنادرية من فعاليات تراثية منوعة. وسيناقش البرنامج الثقافي في نسخة "الجنادرية 31" جملة من المحاور المختلفة، من خلال ندواتٍ ومحاضراتٍ علمية، يتناوب في الحديث عنها خبراء متخصصون من مختلف دول العالم، يسلّطون الضوء على قضايا إقليمية ودولية، تتعلق بالشأن الثقافي والسياسي والاقتصادي، فيما سيتولى متحدثون محليون خلال ندواتٍ أخرى قراءة مستقبل المملكة على المستوى الاقتصادي والثقافي، وفق رؤية المملكة 2030.

وسيتطرّق المتحدثون في هذا الحدث الثقافي إلى عدة موضوعات منها: عوامل قوة أهل السنة والجماعة، والعلاقات العربية الأمريكية، فيما سيكون الشأن الإقليمي العربي حاضراً بشكلٍ موسّع عبر أكثر من ندوة، يبحث فيها المشاركون جوانب ثقافية وسياسية واجتماعية منها ندوة بعنوان (مهددات النظام الإقليمي العربي)، وندوة بعنوان (الإيديولوجيا في المشهد السياسي للعالم العربي)، وندوة عنوانها (الرواية العربية المعاصرة والإيديولوجيا "شهادات")، وندوة (الرواية العربية المعاصرة والإيديولوجيا "نقد"). وعن الندوات التي سيقرأ فيها خبراء سعوديون مستقبل المملكة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، تبرز ندوة (المملكة 2030.. رؤية تستشرف المستقبل) في مقدمة هذه الندوات، فيما ستتناول الندوة الثانية في ذات الإطار موضوع (المملكة 2030 والاقتصاد الوطني)، في حين ستركز الندوة الثالثة على (الأبعاد الاجتماعية في رؤية المملكة 2030)، بينما سيحظى الإعلام السعودي بالحديث عنه في هذه التظاهرة الثقافية الوطنية عبر ندوة بعنوان "مستقبل الإعلام السعودي في ضوء الثورة الرقمية". وستركز ندوتان من البرنامج الثقافي في مهرجان (الجنادرية 31) على موضوع (السعودية ومصر.. تاريخ من العلاقات الراسخة والمسؤولية القومية والإقليمية)، بوصف جمهورية مصر العربية ضيف شرف المهرجان لهذا العام. وستشهد الليلتان الأوليان من أيام المهرجان على مسرح القرية التراثية بالجنادرية، إحياء أمسيات شعرية شعبية، يقدمها عدد من الشعراء الخليجيين، في حين ستحتضن الأندية الأدبية في الرياض والدمام وجدة 3 أمسيات أدبية عربية، يقدمها أدباء عرب تميزوا بحضورهم على الساحة الشعرية.