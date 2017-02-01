امتداد الطعون في الولايات الأمريكية على قرار حظر السفر

تزايدت الطعون القانونية على أول الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرار حظر السفر مع قيام ثلاث ولايات أخرى بالطعن على الأمر التنفيذي الذي يحظر سفر مواطني دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وانضمّت ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا إلى واشنطن في المعركة القانونية ضد حظر السفر الذي يعتبره البيت الأبيض ضرورياً للأمن القومي.

وتقول الطعون إن الأمر ينتهك الضمانات التي يكفلها الدستور للحرية الدينية.

وحسب "سكاي نيوز" باتت سان فرانسيسكو أول مدينة أمريكية تطعن على الأمر الرئاسي بحجب تمويل اتحادي عن المدن الأمريكية التي تتبنى سياسات حماية للمهاجرين غير الموثقين.

والإجراءات القانونية هي أحدث تحديات للأوامر التنفيذية التي أصدرها "ترامب" الأسبوع الماضي، والتي أثارت موجة احتجاجات في مدن أمريكية كبرى، حيث ندد الآلاف بالإجراءات التي اتخذها الرئيس بوصفها تنطوي على التمييز.

ومنع أمر "ترامب" سفر مواطني: إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وأوقف أيضاً دخول اللاجئين لمدة 120 يوماً.

ووصفت المدعية العامة لولاية ماساتشوستس مورا هيلي الحظر بأنه غير دستوري، وقالت إن مكتبها سينضم إلى دعوى قضائية في محكمة اتحادية تطعن على الحظر.

وقال المدعيان العامان لنيويورك وفرجينيا أيضاً إن الولايتين ستنضمان إلى دعاوى قانونية مماثلة أمام محاكم اتحادية لديهما للطعن على الحظر.

وكانت واشنطن أول ولاية أمريكية يرفع المدعي العام بها دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي لـ"ترامب"، وذلك يوم الاثنين.

ورفع عدد من المواطنين الأجانب أيضاً دعاوى قضائية ضد الحظر. من بينها دعوى رفعها طالب جامعي ليبي في كولورادو الثلاثاء. وتم رفع اثنتين أخريين في شيكاغو؛ إحداهما نيابة عن إيراني يعيش مع أبنائه الثلاثة في إيلينوي.

واستمرت الاحتجاجات ضد الحظر الثلاثاء، حيث تجمع عدة آلاف عند المحكمة الاتحادية في منيابوليس، ورددوا هتافات مناهضة لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وردد عشرات المحتجين شعارات مشابهة في مطار لوس أنجلوس الدولي، كما تجمع أكثر من 400 متظاهر في وسط ميامي؛ احتجاجاً على حظر السفر، وإجراءات "ترامب" ضد المدن التي تحمي اللاجئين.