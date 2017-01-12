اليمن.. هجوم شرس لقوات الشرعية على مواقع الانقلابيين في الجوف

قامت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، بشنّ هجوم عنيف على مواقع تابعة للانقلابيين في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف.

ودارت معارك عنيفة في المصلوب، عقب مهاجمة قوات الجيش الوطني لمواقع الحوثيين في منطقة وقز، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا، في حين فرّ البقية من مواقعهم.

وشنّت مدفعية الجيش الوطني قصفاً على مواقع المليشيا الانقلابية في جبهة الغيل بالجوف، حسب ما ذكر موقع "يمن برس" الإخباري.