اليمن.. "هادي" يصل حضرموت ضمن ‏زيارات تفقدية للمحافظات المحررة ‏

بدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم ‏زيارة داخلية إلى محافظة حضرموت في شرق ‏البلاد، وذلك ضمن برنامج زيارات تفقدية له ‏للمحافظات المحررة، من الجماعات الإرهابية ‏ومليشيا الحوثي والمخلوع صالح.‏

ووصل هادي، إلى مدينة المكلا، عاصمة حضرموت ‏برفقة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ‏وأعضاء في الحكومة اليمنية.‏

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن زيارة هادي، ‏لحضرموت تأتي في إطار برنامج زيارات ميدانية ‏تفقدية للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة، ‏ولتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من ‏قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وأذرعها ‏الإرهابية في أكثر من محافظة ومدينة بالبلاد.‏