الوسط الشعري والإعلامي يودع "الرشيدي" في الرياض

تَقَرّر دفنه في مقبرة النسيم بعد عصر اليوم

يودّع الوسط الشعري والإعلامي، بعد عصر اليوم، الشاعر مساعد الرشيدي الذي تَقَرّر دفنه في مقبرة النسيم بالرياض، وإقامة الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم في جامع الراجحي بالرياض.

 

وكان "الرشيدي" قد انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم؛ إثر مرض ألَمّ به مؤخراً ودخل بسببه المستشفى لعدة أسابيع.

 

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12 يناير 2017 - 14 ربيع الآخر 1438 12:29 PM

تَقَرّر دفنه في مقبرة النسيم بعد عصر اليوم

الوسط الشعري والإعلامي يودع "الرشيدي" في الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يودّع الوسط الشعري والإعلامي، بعد عصر اليوم، الشاعر مساعد الرشيدي الذي تَقَرّر دفنه في مقبرة النسيم بالرياض، وإقامة الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم في جامع الراجحي بالرياض.

 

وكان "الرشيدي" قد انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح اليوم؛ إثر مرض ألَمّ به مؤخراً ودخل بسببه المستشفى لعدة أسابيع.

 

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