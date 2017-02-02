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ضُبطت مع مسافرَيْن كانا في طريقهما إلى دبي

الهند.. إحباط تهريب 250 ألف ريال بإخفائها في "الموز"

اعتقلت السلطات الأمنية في مطار ولاية كيرلا الهندية مسافرَيْن اثنَيْن من الجنسية الهندية بتهمة محاولة تهريب ما يقارب 250 ألف ريال سعودي عبر إخفائها في فاكهة "الموز".



وذكرت وكالة الأنباء "ANI " الهندية أن المسافرَين كان متجهَيْن إلى دبي قبل أن يتمكن رجال الجمارك في المطار من كشف حيلتهما لتهريب المبلغ.



وأضافت بأنه لم يتم الكشف عن هوية المتهمَين، وهما رهن الاعتقال إلى حين انتهاء التحقيقات، ومعرفة مصادر العملة السعودية، وأسباب تهريبها.

