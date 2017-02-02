الهلال يستضيف القادسية لتعزيز الصدارة والاتفاق يسعى لتعويض خسائره بالباطن

في اليوم الثاني للجولة ١٧ من دوري جميل

تستأنف منافسات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم الليلة بمواجهتين ساخنتين نتائجها ستكون مؤثرة في جدول الترتيب ولاسيما في المقدمة.



الباطن × الاتفاق

يستضيف الباطن عاشر الترتيب على أرض ملعبه ضيفه فريق الاتفاق سادس الترتيب عند الساعة (3:35) عصرًا، يطمح صاحب الضيافة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية من خلال تحقيقه الفوز الثاني على التوالي ليساعده في تحسين موقعه على سلم الترتيب ويبتعد به عن منطقة شبح الهبوط وذلك من أجل أفراح جماهيره ومناصريه وحتى يثبت أنه يستحق البقاء في دوري الكبار.



وسيعتمد مدرب الفريق الوطني خالد القروني على خبرته لقيادة فريقه إلى تحقيق مراده وذلك من خلال الضغط على ضيفه منذ البداية مع إغلاق مناطقه الدفاعية إلى جانب استغلال عامل الأرضية الصناعية للملعب، حيث يجيد لاعبوه التعامل معها وعامل الجمهور.



وقد ضم الباطن إلى صفوفه مهاجمين برازيليين في فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز القدرة الهجومية للفريق لكنه بالمقابل استغنى عن أحد نجومه المحترف المصري أحمد الحمودي.



في المقابل سيحاول الاتفاق وضع حدٍ لسلسلة النتائج السلبية ونزيف النقاط بالعودة إلى سكة الانتصارات بعد غيابه عنها منذ الجولة العاشرة.



والاتفاق لديه الدافع للخروج من أزمة النتائج التي يمر بها الفريق كونه يملك مجموعة جيدة من اللاعبين في كل الخطوط خصوصًا أنه عزز صفوفه في فترة الانتقالات الحالية بلاعبين محترفين أحدهما مهاجم بوليفي والآخر في خط المنتصف إسباني الجنسية.



وهذا اللقاء الثاني بين الفريقين في دوري المحترفين حيث انتهى الأول بفوز الاتفاق (2-1).



الهلال × القادسية

يلاقي متصدر جدول الترتيب الهلال ضيفه القادسية صاحب المركز التاسع على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة (8:20) مساءً.



يدخل الهلال المواجهة وعينه على النقاط الثلاث ولا شيء غيرها لتعزيز صدارته والانفراد أكثر في قمة الترتيب في حال صب ديربي مدينة جدة في مصلحته ولتكريس عقدته التاريخية تجاه ضيفه.



حيث سيستمر مدرب الفريق الأرجنتيني دياز السير على النهج ذاته الذي يعتمده من خلال المحافظة على التشكيلة ذاتها واللعب بتكتيك هجومي بحت لخطف هدف مبكر لإرباك مخططات الضيف منذ البداية وجعله يخرج من منطقته بلعبه بطريقة مفتوحة وهو ما يتمناه أصحاب الأرض لاستغلال المساحات التي سيتركها لاعبو الفريق الضيف وهي ما يجيدها لاعبو الهلال من خلال زيادة الضغط على دفاع القادسية وجعله يرتكب المزيد من الأخطاء لاستغلالها وتسجيل الأهداف في ظل وجود قوة هجومية قوية لديه ممثلة بالمحترفين عمر خريبين وإدواردو وميليسي.



أما القادسية يسعى لاعبوه لاستغلال المعنويات المرتفعة ونشوة الفوز الأخير على النصر لتحقيق مفاجأة مدوية بخطف أول انتصار على الهلال في تاريخ دوري المحترفين إلى جانب زيادة غلته من النقاط.

سيحاول المدرب الداهية للقادسية أنجوس الاعتماد على خبرته وذكائه للخروج بنتيجة إيجابية تسعد جماهير الفريق التي كانت تمني النفس بحل قضية محترف الفريق ألتون خوزيه من قِبل مركز التحكيم الرياضي السعودي والسماح له بالمشاركة مع فريقه إلى جانب الصفقات الجديدة التي عززت بها الإدارة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.



يُذكر أن الفريقين سبق أن التقيا في دوري المحترفين في تسع مواجهات سابقة جمعت بينهما أثمرت عن فوز الهلال في سبع مناسبات آخرها لقاء مرحلة الذهاب (2-1) من هذا الموسم فيما حضر التعادل في لقاءين.



